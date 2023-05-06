لبنان تعلن موافقة العراق على تزويده بكميات جديدة من الوقود

2023/05/06 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، السبت، أن الحكومة العراقية اعلنت استعدادها لتزويد لبنان بالوقود اللازم لتوفير الطاقة الكهربائية.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن فياض قوله أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافق على منح لبنان كميات جيدة من النفط لتأمين التغذية الكهربائية في لبنان.

واشار الى ان المحادثات في سياق ايجابي لزيادة كميات النفط العراقي الى لبنان، مبينا ان العراق شريط مناسب لزيادة كميات الوقود الى لبنان في اطار الاتفاقيات القائمة بين العراق ولبنان.

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