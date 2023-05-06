أبطال آسيا: أوراوا الياباني يجرّد الهلال السعودي من اللقب ويتوّج مرة ثالثة

2023/05/06 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – جرّد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 بهدف عكسي السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في الرياض.وسجّل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (48) أمام 53 […]

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