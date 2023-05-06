"حدث تاريخي".. أوكرانيا تسقط صاروخ بوتين "الذي لا يمكن إسقاطه"

2023/05/06 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت للمرة الأولى صاروخا روسيا فرط صوتي خلال هجوم على العاصمة كييف الأسبوع الماضي، في "انتكاسة كبيرة محتملة لحملة الضربات الجوية بعيدة المدى التي ينفذها الكرملين"، وفقا لرويترز.

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