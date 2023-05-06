موقف لـ9 شركات من قرار تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني

2023/05/06 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، السبت، أن 9 شركات دفع الكتروني، صفرت العمولات على نقاط البيع في جميع مؤسسات القطاع الحكومي ولنهاية العام الحالي، دعما لقرار مجلس الوزراء الذي يتضمن نشر أدوات الدفع الالكتروني بمؤسسات الدولة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان إن “القطاع المصرفي يعمل حاليا على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتفعيل أدوات الدفع الالكتروني، في جميع مؤسسات الدولة، لذلك قررت 9 شركات دفع الكتروني وهي أموال والعرب وبوابة العراق وبوابة عشتار واريبا العراق ويانه وكي كارد والتبادل والبوابة الوطنية، بتصفير العمولات للحركات المحلية للخدمات الحكومية على أجهزة التحصيل المعروفة باسم نقاط البيع “POS” حتى نهاية العام الحالي”.

وأضاف أن “البنية التحتية للقطاع المصرفي، جاهزة لنشر أدوات الدفع الالكتروني، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية وبمختلف انواعها”.

وأكد أن “شركات الدفع الالكتروني، تعمل حاليا على نشر أجهزتها في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، بالإضافة الى الجامعات ومحطات الوقود والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية والأسواق وغيرها”، مبينا أن “هذه الخطوة التي يشرف عليها البنك المركزي، تعتبر مهمة جدا، في تحقيق الشمول المالي والمساهمة بنشر ثقافة الدفع الالكتروني وتسهيل المعاملات والاجراءات”.

ونبه الى أن “دورة المال ستكتمل بعد تفعيل أدوات الدفع الالكتروني، مما تساهم في زيادة الائتمان وتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة”.

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