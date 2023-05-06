احتراق عجلتين أمام مصرف في بابل

2023/05/06 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، إخماد حريق نشب بعجلتين كانتا بالقرب من مصرف المحاويل في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل عجلتين مركونه أمام مصرف المحاويل بمحافظة بابل".

واضافت، "حيث تم تطويق النيران وأبعدت خطر انتشارها إلى المصرف القريب وانهت فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".





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