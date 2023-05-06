بعد انتهاء داعش عسكريًا.. قيادي في الفتح يتحدث عن تهديدات أمنية

2023/05/06 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استعرض القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، تهديدات من نوع اخر لأمن العراق بعد نهاية تنظيم داعش عسكريا.

وقال الفتلاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تنظيم داعش انتهى عسكريا وبدات انفاسه الاخيرة تتلاشى لكن بالمقابل هناك 3 تهديدات مباشرة لامن البلاد ابرزها وجود من يحاول التأجيج تحت ذرائع سياسية ورفع مستوى الخصومات في محاولة لخلط الاوراق وفق مبادئ تتلائم مع مصالحه دون الاكتراث لخطورتها على الاستقرار".

واضاف، أن "العراقيين فهموا الدراس من ان وحدتهم هي من تنقذ البلاد وتدفع الشر عنهم"، لافتا الى ان "التحديات في المشهد الامني تبقى قائمة لان هناك من يشعر بأن الخلافات هي بيئته للاستمرار".

واشار الى "اهمية انهاء ملف ما تبقى من خلايا داعش والعصابات الاجرامية وفرض هيبة الدولة على جميع مناطق البلاد".

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