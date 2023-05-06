نجاة طيار اميركي اثر تحطم طائرته طراز

2023/05/06 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن سلاح الجو الاميركي ، اليوم السبت، نجاة طيار اميركي نتيجة تحطم مقاتلته من طراز "F-16" في منطقة زراعية في جنوب سول بكوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية.

وقال سلاح الجو الأميركي، في بيان، إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.

وأضاف أن "طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتنج فالكون تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09,45 صباحا" في مقاطعة جونجي.

وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار.

وهناك 28 ألفاً و500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.

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