ممثل السيستاني لفريق اممي يوثق جرائم داعش:التوثيق يجب ان يشمل جرائم الارهابيين ضد جميع مكونات الشعب العراقي

2023/05/06 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة من مسؤول اممي يعنى بجرائم داعش

ان يشمل توثيق جرائم عصابات " داعش"

الارهابية جميع مكونات الشعب العراقي

وفي كل المناطق التي حصلت

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