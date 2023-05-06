2023/05/06 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة هامة لـ السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



كلمة هامة لـ السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. كلمة هامة لـ السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. كلمة هامة لـ السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).