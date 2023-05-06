بابل.. احتراق عجلتين أمام مصرف

2023/05/06 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تطويق النيران.

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