2023/05/06 | 17:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى تعويض هذه الفئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/06 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى تعويض هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى تعويض هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).