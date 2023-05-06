2023/05/06 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة، السبت، جمعه عددا من...

ظهرت المقالة تواقيع نيابية لإعتبار فتوى الجهاد الكفائي عيداً وطنياً أولاً على المسلة.

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