2023/05/06 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غنّت جوقة كنيسة الصعود، التي اختارها الملك تشارلز الثالث، أغنية "هللويا" أثناء مراسم تتويجه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمع إلى أغنية "هللويا" التي اختارها الملك تشارلز أثناء تتويجه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمع إلى أغنية "هللويا" التي اختارها الملك تشارلز أثناء تتويجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).