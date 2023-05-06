2023/05/06 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم السبت، استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق.وقال وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد ببغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تستأنف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق المركز الخبري الوطني.

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