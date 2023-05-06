لاعبو المنتخب الوطني يخضعون لتدريبات إضافية

2023/05/06 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى تدريبات إضافية اليوم السبت بإشراف الكادر التدريبي الإسباني.وقال مدرب لياقة المنتخب الوطني، الإسباني خافي بينافيت في تدوينة عبر حسابه على “انستغرام” إن “الكادر المساعد للمدرب خيسوس كاساس، يحاول التعاون مع الأندية والمدربين العراقيين لمساندة لاعبي المنتخب العراقي”.وبين أن “الكادر التدريبي يسعى غلى جعل لاعبي […]

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