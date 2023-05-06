انطلاق مراسيم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

2023/05/06 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي عن 96 عاما.

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