إنكم تمنحون الشعب إنتفاضة

2023/05/06 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

لا أدري بأي عقلية يُدار بلد مثل

العراق، وأين يُراد به الوصول؟ وكلما

إعتقدنا أو هكذا نظن أن البلد أصبح

بأمان وإستقرار وإذا بنا نقع في دائرة

الخطأ ويعود بنا الزمن إلى الوراء ونسقط

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