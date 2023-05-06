الأمم المتحدة تؤكد:

2023/05/06 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول اممي عن استخدام عصابات "داعش"

الارهابية لأسلحة كيمياوية خلال

سيطرتها على عدد من المدن العراقية ضد

التركمان العراقيين.

وقال رئيس فريق التحقيق التابع للأمم

المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم

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