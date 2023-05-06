ممثل السيستاني لمسؤول بالامم المتحدة: مجرمو الحرب العالمية الثانية وثقت جرائمهم وحوكموا بسرعه وارهابيو داعش ملفهم مفتوح منذ ست سنوات

2023/05/06 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد ممثل المرجعية الدينية العليا،

السبت، على ضرورة حسم ملف توثيق جرائم

عصابات (داعش) الارهابية ومحاسبة

المجرمين الارهابيين الذين ارتكبوها

باسرع وقت، لاسيما ان الحرب ضد عصابات

(داعش) الارهابية انتهت من

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