بعد فترة من التوقف.. استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق

2023/05/06 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم السبت، استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق، بعد جولة من المباحثات مع الجانب العراقي.

وقال وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد ببغداد على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه إن "هذه الزيارة بدعوة من الحكومة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه"، مبيناً أن "هذا المؤتمر متميز ويتبنى أهدافاً متميزة ونأمل ان يؤدي الى نتائج إيجابية".

ولفت الى أن "المؤتمر له فرصة للحوار وتقارب وجهات النظر بين المسؤولين والمفكرين والمنظمات الدولية"، مشيرا الى أنه "نواجه اليوم التغيرات المناخية وتراجع في كميات الأمطار وهذا الواقع يحتم علينا زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بيننا لتبني أساليب إدارة صحيحة للموارد المائية الموجودة لدينا لكي يحقق أكثر فائدة منها".

وأكد أن "استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة في استهلاك المياه والري والإدارة السليمة للموارد المائية من شأنها أن تساعدنا على زيادة الكفاءة وتحسين الظروف بالنسبة للمواطنين من ناحية البيئة والمياه بعد أن بدأت حكومة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملها أجرت الكثير من المباحثات بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران أو زيارة فخامة رئيس جمهورية العراق إلى طهران وفضلا عن ذلك أجرينا ثلاث جولات مع وزير الموارد المائية العراقية وتم تناول خلال هذه المباحثات قضايا فنية وقانونية والقضائية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وكانت المباحثات جيدة".

وبين أن "هذه المباحثات ستساهم في تحقيق نتائج تخدم شعبي البلدين واتفقنا على نقاط مهمة من ضمنها استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه بين البلدين في إطار المعاهدات الثنائية القائمة بعد فترة من توقف عملها مما يساعد على تحقيق نتائج تخدم الشعبين والبلدين".

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