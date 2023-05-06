2023/05/06 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ألقت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، القبض على متهمة ابتزت فتاة إلكترونياً وهددتها بنشر صورها مقابل الحصول على مبالغ مالية..



يتبع

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