رئيس برلمان الاردن يصف التحالف الثلاثي مع العراق ومصر بـ

2023/05/06 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وصف رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم السبت، التحالف الثلاثي "المصري الاردني العراقي" بأنه نموذج يحتذى به عربيًا.

وقال الصفدي على هامش مؤتمر الاستثمار ضمن خطة التحديث الاقتصادي بالأردن بحضور السفير الإماراتي بعمان خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان - إن التعاون والشراكة بين القاهرة وعمان وأبوظبي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات العربية في البلدان الثلاثة، مؤكدا أن الاستثمارات العربية داعمة دائما وأبدا للاقتصاد العربي.

وأضاف أن مصر والأردن والعراق لديها نموذج للشراكة يحتذى به في التعاون العربي العربي، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تعمل حاليا على تذليل كل العقبات والتحديات أمام جذب المزيد من الاستثمارات..



ووصف زيارته الأخيرة لمصر ولقاءاته مع المسؤولين المصريين بالناجحة.

ونوه الصفدي إلى أهم الخطوات التي يجب التركيز عليها للبناء على التفاهم الأردني المصري العراقي، والذي أفضى إلى اتفاقيات ومشاريع حيوية واستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والكهرباء وغيرها من المشاريع الحيوية الإقليمية.

وشدد على أن ثقة وتقدير الأسرة الدولية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يجب أن يشكل دافعاً قوياً لانطلاقة ذات أثر على مستويات النمو الاقتصادي، وهي مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص.

وأشاد الصفدي بقوة العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات، مؤكدا أنها علاقات تاريخية ووطيدة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات في البلدين.

وافتتح صباح اليوم /السبت/ المؤتمر الوطني الخاص في الاقتصاد تحت عنوان "الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي" بالعاصمة الأردنية عمان وبرعاية رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي وبحضور لفيف من خبراء الاقتصاد.

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