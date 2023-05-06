2023/05/06 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، استئناف عمل اللجنة...

ظهرت المقالة ايران تعلن استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).