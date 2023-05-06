كاميلا.. ملكة بريطانيا الجديدة التي

2023/05/06 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من تصويرها كأكثر امرأة مكروهة في بريطانيا، توجت كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشارلز، ملكة اليوم السبت، مما يكلل تحولا ملحوظا في القبول الشعبي لم يكن يتوقعه كثيرون.

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