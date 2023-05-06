امطار وغبار و”صراع” كتل هوائية.. ملخص بحالة طقس الاسبوع الحالي

2023/05/06 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم السبت، وجود حالة جوية ممطرة ستؤثر على منطقتين بالبلاد قبل نهاية الاسبوع الجاري، فيما اشار الى موجة غبار محتملة تؤثر على غربي البلاد.

وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حالة جوية ممطرة خفيفة قبل نهاية الاسبوع الجاري ستؤثر على اجزاء من شمال ووسط البلاد، يرافقها الرعد والبرق”، لافتا إلى “تذبذب درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة بين انخفاض طفيف وارتفاع بسبب صراع مستمر للكتل الهوائية”.

واضاف ان “البلاد ستتأثر ابتداء من اليوم بمنخفض جوي خماسيني ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا ويتحول ليلا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية”، مؤكدا بأن “الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 10-20 كم وجنوبية شرقية نشطة في الاجزاء الغربية وبسرعة تصل الى 30 كم وتشتد احيانا الى 60 كم مسببة تصاعد الغبار والاتربة”.

واشار الى ان “الرياح ستتحول ليلا الى شمالية غربية وهناك فرص لتشكل موجة غبار عند الحدود السورية واحتمالية توسعها وارد لتشمل مناطق من الانبار ثم الوسط والفرات الاوسط بشكل اقل”.

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