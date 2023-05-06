2023/05/06 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام بعد أن جرت مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا والملكة كاميلا.وقد شهد المراسم المئات من الضيوف البارزين في ويستمينستر آبي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المهنئين، الذين تجمعوا في وسط العاصمة البريطانية، لندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دون حضور الأمير هاري.. لحظة ظهور الملك تشارلز والعائلة الملكية من شرفة قصر باكنغهام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دون حضور الأمير هاري.. لحظة ظهور الملك تشارلز والعائلة الملكية من شرفة قصر باكنغهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).