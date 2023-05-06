الشمري يدعو العشائر لتوقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر

2023/05/06 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم السبت، العشائر العراقية الأصيلة

الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات

والظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط

السلاح.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته

وكالة نون الخب

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