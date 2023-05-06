السوداني: العراق ماضٍ في التواصل إقليمياً بمجال الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية

2023/05/06 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة ماضية في التعاطي مع الدول الاقليمية بمجال الطاقة ومعالجة اثار التغيرات المناخية.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء ، استقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقيروجرى خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أنّ "العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة".

من جانبه نقل الوزير اللبناني "تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

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