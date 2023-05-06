العدل تحسم الجدل بشأن ’إدانة’ مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى بـ’التزوير’

2023/05/06 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة العدل ، السبت، وجود حكم قضائي بإدانة المكلف بإدارة دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى.

وقالت الوزارة في بيان ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان قيام وزارة العدل بتكليف موظف مدان بجريمة التزوير مديراً لمديرية التسجيل العقاري في الكرخ الاولى”.

واضاف البيان “اذ تنفي وزارة العدل المعلومات الواردة من قبل معلني هذا الخبر ، وتؤكد أن الموما إليه يشغل معاون الشعبة الأولى في ذات الدائرة وبعد انهاء تنسيب مدير الدائرة تم تكليف المعاون بمهام تسيير الأمور كسياق عمل اداري وبشكل مؤقت لحين تكليف مديراً جديداً للمديرية آنفة الذكر ، منوها في الوقت ذاته ان الموظف المكلف الحالي لايوجد بحقه قرار بالادانة وان التهمة المنسوبة اليه قد تم الفصل فيها من قبل القضاء بعدم صحة هذه التهم والقرار قد صدق تمييزاً بموجب القرار المرقم ٢٥٨٥٨ / ٢٥٨٦٠ /٢٠٠٢ /الهيئة الجزائية / التسلسل ١٧٩٥ / ١٧٩٦ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ “.

وتابع “كما ان وزارة العدل تؤكد على حرصها في عدم تكليف اي موظف بالمسؤولية الا بعد التأكد من عدم وجود عقوبات عليه كسياق عمل ثابت وهذا مااكد عليه معالي الوزير د.خالد شواني بهامشه المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ والمسطر على مذكرة دائرة التسجيل العقاري العامة”.

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