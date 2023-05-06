قرار تركي عاجل بعد تعرض سيارة سفيرها في السودان لاطلاق نار

2023/05/06 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الأكثر هدوءا، عقب تعرض سيارة السفير لإطلاق نار.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحفيين في أنطاليا جنوبي البلاد انه “لم يصب أحد بأذى من جراء الأضرار التي لحقت بالسيارة، وأفراد السفارة نقلوا إلى منطقة أكثر أمانا”.

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