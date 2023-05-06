2023/05/06 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات لحساب الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، كان أبرزها لقاء نفط البصرة ودهوك الذي حسم المباراة لصالحه في اللحظات الأخيرة.وفي الساعة الرابعة مساءً، خسر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاث انتصارات في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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