رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف

2023/05/06 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، السبت، أنه طلب الأذن من موسكو لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة.

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