2023/05/06 | 19:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تحدث التخصيصات الكمالية والترفية مثل الاثاث ومواكب السيارات العريضة، في...

ظهرت المقالة تخصيصات أثاث الوزارات ومكاتب المسؤولين ترفع العجز في الموازنة أولاً على المسلة.

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