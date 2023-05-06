وفاة الكاتب فيليب سوليرس.. أبرز وجوه الأدب الفرنسي لنصف قرن

2023/05/06 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – توفّي عن 86 عاماً الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس، على ما أفادت السبت دار “غاليمار”، ناشرة أعمال الراحل الذي كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن، وفي رصيده أكثر من 80 مؤلفاً من بينها عدد من الروايات.وتولى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو) المولود في 28 تشرين […]

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