بعد 9 سنوات من فقدانه.. جثمان منتسب بالجيش العراقي يعود لعائلته

2023/05/06 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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عثر ذوو احد جنود الجيش العراقي على رفاة ابنهم بعد سنوات على غيابه، عقب حدوث فاجعة سبايكر.

وقال ذوو الشهيد حسنين حيدر مظلوم الزيداوي لـ"بغداد اليوم"، إنهم "تلقوا رسالة من المستشفى العسكري في بغداد وابلغوهم بالتوصل وتحديد هوية احدى الجثامين عبر الفحص، وتبين انها عائدة لولدهم حسنين".

واوضحوا ان "الشهيد حسنين منتسب في الفرقة 18 وكان في دوامه في البصرة ثم انتقل الى بغداد ثم تم نقله الى الموصل في منطقة عين جحش"، مشيرين الى انهم "استلموه عبارة عن كوم عظام، بعد 9 سنوات على فقدانه".

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