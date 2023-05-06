2023/05/06 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات لفئة الصم غداً الأحد مع شقيقه الكويتي في نصف نهائي بطولة آسيا المقامة حالياً بالعاصمة الإيرانية طهران.

ويسعى المنتخبان لبلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا، بعد ضمان تأهلهما إلى مونديال البرازيل في نوفمبر/ تشرين ثانٍ من العام الجاري 2023.

وجاء تأهل المنتخب العراقي للدور نصف النهائي بعد أن احتل الترتيب الثاني بالمجموعة الأولى خلف المنتخب الإيراني.

وحقق التفوق في 3 انتصارات على ماليزيا (9-1) والصين (15-2) وتايلاند (6-4)، ولم يتعرض سوى لهزيمة وحيدة أمام إيران (3-4).





أما الأزرق الكويتي، حصد صدارة المجموعة الثانية بعد الانتصار في 3 مباريات على كازاخستان وأوزبكستان (3-2)، وقيرغيزستان (6-3)، وتعادل مع اليابان (1-1).

وسيلتقي في المباراة الثانية للدور نصف النهائي إيران واليابان بعد أن حجزا أيضاً بطاقتي التأهل لنهائيات كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة عراقية كويتية في نصف نهائي بطولة آسيا للصم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة عراقية كويتية في نصف نهائي بطولة آسيا للصم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).