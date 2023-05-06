أكبر ضربة منذ 2003.. الحرب على المخدرات في ديالى ترفع أسعارها 25%

2023/05/06 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بان الحرب على المخدرات دفعت الى تصاعد اسعارها بنسبة تجاوزت الـ25% في محافظة ديالى.

وقالت المصادر لـ(بغداد اليوم) ،ان "من 90 الى 93 ناقلا وتاجرا ومروجا للمخدرات سقطوا في قبضة العدالة خلال 2023 في ديالى وهي أكبر ضربة منذ 2003 قياسا بالفترة الزمنية".

ولفت الى، انه "من بين المعتقلين اسماء مهمة في مجال الاتجار بالمخدرات ويشكلون حلقات اكبر على مستوى البلاد".

واضاف المصدر، ان "قطع طرق تهريب المخدرات وتفكيك خلايا التوزيع في ديالى دفع الى انحسار ترويجها بنسبة كبيرة جدا ما ادى الى زيادة اسعار بعضها الى اكثر من 25% وفق المعلومات".

واشار الى ان "اعلان العشائر بشكل علني البراءة ممن يتاجر بالمخدرات ومنع اي وساطة لأي معتقل شكل ضغطا اجتماعيا آخر كان وراء تنامي تعاون الاهالي في الابلاغ عنهم والاطاحة باسماء مهمة جداً في الأشهر الأخيرة".

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