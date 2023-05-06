2023/05/06 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم تجهيزها بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن اطلاق تنفيذ أول مجمع مدرسي يضم ١٢ مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن اطلاق تنفيذ أول مجمع مدرسي يضم ١٢ مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).