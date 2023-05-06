2023/05/06 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UTN6NHo3JmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقوق الانسان.. رحلة للمجهول بـ العراق | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقوق الانسان.. رحلة للمجهول بـ العراق | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).