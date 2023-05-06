مستشار السوداني: الموازنة متحفظة ومخاطر من انخفاض النفط

2023/05/06 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان مشوع قانون الموازنة المالية “متحفظة”.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الموازنة متحفظة بسعر نفط ٧٠ دولارا للبرميل والنقطة المهمة انه سيمضي اكثر من نصف العام للحياة المالية للعراق وهو يبيع بأكثر من ٧٠ دولاراً”.

واستدرك بالقول “الا ان هنالك مخاطر من انخفاض الاسعار الى ما دون الـ٧٠ دولارا لذلك فانه يجب ان تشدد الموازنة انضباطها بصورة اكبر ويتم تقديم الاهم فيما يخص المصروفات” مبينا ان “تذبذب الاسعار تبقى احتمالات قائمة”.

وأشار صالح الى ان “المخاطر تقل باستمرار اسعار النفط طوال اشهر الى اكثر من ٧٠ دولارا للبرميل”.

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