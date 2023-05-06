حبيب جعفر يوجه نصيحة لمدرب منتخبنا الوطني

2023/05/06 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه اللاعب العراقي الدولي حبيب جعفر، نصيحة إلى مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس في مسألة استدعاء اللاعبين.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المدرب الإسباني خيسوس كاساس نجح مع المنتخب العراقي بعد مرور ستة أشهر من تعاقد الاتحاد معه لقيادة أسود الرافدين ونتمنى أن يحافظ المدرب على النسق التصاعدي”.

وبين أن “كاساس يتوجب عليه أن يكون قوياً وألا يستمع لكلام أي شخص سواء من داخل الاتحاد أو خارجه ولاسيما فيما يخص ملف استدعاء اللاعبين لصفوف أسود الرافدين”.

ونجح كاساس في قيادة أسود الرافدين للتتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تأريخه، ليعيد الكأس لخزائن الاتحاد العراقي بعد غياب استمر 35 عاماً.

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