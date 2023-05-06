2023/05/06 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن إطلاق تنفيذ أول مجمع مدرسي يضم (12) مدرسة في أطراف المناطق التابعة إلى تربية الرصافة الثالثة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: البدء بتنفيذ أول مجمع مدرسي يضم 12 مدرسة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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