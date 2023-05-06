2023/05/06 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 23mNu12pPVs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعرض باستمارة تقييم الأداء.. غير المتحزبين كبش فداء | اخبار الثامنة 2023/5/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعرض باستمارة تقييم الأداء.. غير المتحزبين كبش فداء | اخبار الثامنة 2023/5/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).