العمليات المشتركة: العراق لا يحتاج قوات أجنبية



العمليات المشتركة: العراق لا يحتاج قوات أجنبية
2023/05/06 | 20:24 - المصدر: روسيا اليوم
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