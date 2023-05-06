بطريقة فريدة من نوعها.. هدف لاعب إسي ميلان يخطف أنظار جمهور الكرة

2023/05/06 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف ثيو هرنانديز، ظهير نادي إسي ميلان، أنظار المتابعين، بعد أن هزّ شباك نادي لاتسيو بطريقة فريدة من نوعها، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب "سان سيرو"، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

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