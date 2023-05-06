برلماني: على الحكومة قطع تمويل الإقليم اذا لم يلتزم بتسليم العائدات

2023/05/06 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب اسعد البزوني، السبت، ان الحكومة ملزمة بقطع رواتب موظفي الإقليم في حال لم يلتزم الأخير بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية وجميع الموارد المشتركة الى الخزينة المركزية، فيما كشف عن تحرك نيابي لأنصاف المحافظات الجنوبية بعد الظلم الذي تعرضت له خلال الموازنات السابقة.

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هنالك تحركا نيابيا داخل مجلس من اجل وضع شروط واضحة داخل قانون الموازنة العامة تُلزم حكومة كردستان بتطبيق الاتفاق القانوني بين الطرفين”، لافتا الى ان “اللجان النيابية تعمل على اقتراح العديد من التعديلات والاضافات الى اللجنة المالية من اجل الخروج بموازنة تضمنُ حقوق الجميع”.

وأردف: ان “أعضاء مجلس النواب يرومون الى أنصاف المحافظات الجنوبية بعد الظلم الذي تعرضت له خلال الموازنات السابقة”، مؤكدا ان “الكتل السياسية عازمة على انصافها بغية عدم تكرار سناريو نقص الأموال وانهاء مشاكل تمويلها”.

وبشأن إلزام حكومة الإقليم في تسليم العائدات الى الحكومة المركزية، يبين البزوني: ان “الحكومة الحالية ملزمة بقطع تمويل رواتب موظفي حكومة كردستان في حال لم تلتزم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية وجميع الموارد المشتركة الى الخزينة المركزية، وتكرار ما حدث خلال الفترة الحالية”.

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