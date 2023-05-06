مغلق منذ 10 أعوام.. افتتاح جسر حيوي يربط بغداد بالانبار

2023/05/06 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن قائممقام عامرية الصمود محمود العيساوي، السبت، اعادة افتتاح جسر حيوي جنوبي مدينة الفلوجة مغلق منذ اكثر من 10 اعوام جراء العمليات الارهابية.

وقال العيساوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية اعادت افتتاح جسر العامرية الكونكريتي جنوبي مدينة الفلوجة، الذي يربط مناطق القضاء بمحافظة بغداد للمرة الاولى منذ اكثر من 10 اعوام”.

وأضاف، أن “الجسر يقع على نهر الفرات يربط محافظة الانبار بمحافظة بغداد ويعد من اهم الجسور الاستراتيجية الحيوية في المحافظة”، مبينا ان “الجسر يعد الممر الثاني الذي يربط المحافظة ببغداد بعد ممر الصقور شرقي مدينة الفلوجة”.

واشار الى أن “افتتاح الجسر سيسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل مهمة ايصال البضائع الى مناطق جنوبي مدينة الفلوجة ومنها الى المناطق الغربية”.

يشار الى ان محافظة الانبار شهدت خلال الفترة الحالية اعادة افتتاح العديد من الجسور والطرق المغلقة جراء استقرار الاوضاع الامنية.

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