2023/05/06 | 20:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات الفتيات يشاركن في سباق للدراجات الهوائية في تكريت) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5qtl0cGjHgc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات الفتيات يشاركن في سباق للدراجات الهوائية في تكريت) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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