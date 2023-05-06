2023/05/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم إفتتاح بطولة بغداد الدولية بكرة الهدف بغداد – هشام السلمان تفتتح في قاعة الشعب المغلقة في الساعة الرابعة من عصر اليوم الاحد بطولة بغداد الدولية بكرة الهدف للمكفوفين .و اعلن ذلك رئيس الاتحاد العراقي لكرة الهدف ، مدير البطولة سعد عبد المجيد .وقال ان افتتاح البطولة بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس الاتحاد […]

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