2023/05/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرعات تفاؤل – سامر الياس سعيد مثلت المباريات الودية الاربعة التي خاضها منتخبنا الشبابي مؤخرا بمثابة جرعات تفاؤل مناسبة اصابت الشارع الرياضي نظرا لما قدمه لاعبي المنتخب المذكور من لمحات فنية اسهمت باعادة امجاد الكرة العراقية واسهمت باستذكار اجيال سابقة من لاعبي منتخبات الشباب ممن اسهموا بزراعة الفرح بين جمهورنا الرياضي من خلال المنافسات التي […]

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